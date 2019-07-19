Москалькова сообщила, что "Вышинский категорически против обмена"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что меру пресечения Кириллу Вышинскому следует изменить без каких-либо условий. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на официальном сайте омбудсмена, передает УНН.

В пятницу в Киеве должно состояться очередное заседания суда, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении Вышинскому меры пресечения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за якобы "терроризм" Олега Сенцова.

"Обмены не входят в мою компетенцию, - заявила Москалькова. - Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет".

Напоминаем, в Кремле заявили, что Москва и Киев не ведут переговоры по обмену украинских моряков.