Mozilla выпустила расширение для защиты данных от слежки через Facebook

Разработчик браузера обеспокоен скандалом с утечкой данных 50 млн пользователей соцсети

Компания Mozilla выпустила для своего браузера Firefox расширение, призванное защитить личные данные пользователя от слежки со стороны Facebook. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расширение Facebook Container изолирует идентификационные данные пользователя Facebook от остальных посещаемых сайтов, говорится в описании. После его установки Firefox будет открывать сайт Facebook на специальной вкладке-контейнере, предварительно удалив cookie-файлы.

Если пользователь перейдёт на страницу в Facebook по ссылке с другого сайта, она откроется на вкладке-контейнере, и соцсеть не получит cookie- файлы. Это затруднит для Facebook сбор данных пользователя для показа рекламы и других таргетированных сообщений, объясняют в Mozilla. Если пользователь перейдёт по внешней ссылке из Facebook, она откроется в обычной вкладке.

В Mozilla предупредили, что после установки расширения такая функция как авторизация на сайтах с помощью Facebook может не работать должным образом. Кроме того, могут возникнуть сложности с отображением встроенных на других сайтах комментариев и кнопки "нравится" из Facebook.

Mozilla объяснила запуск опции беспокойством за сохранность данных своих пользователей в связи со скандалом о незаконном использовании данных 50 млн пользователей Facebook аналитической фирмой Cambridge Analytica для таргетирования политической рекламы.

Facebook отслеживает действия своих пользователей для показа им релевантной рекламы. Соцсеть собирает такие данные, как история посещаемых сайтов и информация об онлайн-покупках.

Напомним, производитель браузера отказался от рекламы на Facebook на фоне обвинений в адрес социальной сети об утечке данных пользователей. В компании привествуют обещание основателя Facebook Марка Цукерберга больше не допускать утечек данных и сделать доступ к ним более защищенным. Mozilla "рассмотрит возвращение" рекламы в соцсеть после того, как Facebook "предпримет более решительные действия" и улучшит настройки конфиденциальности по умолчанию для сторонних приложений, подчеркивается в сообщении разработчика браузера.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в среду, 21 марта, впервые прокомментировал утечку данных десятков миллионов пользователей социальной сети. Цукерберг признал, то компания совершила "ошибки", и что ей нужно "двигаться вперед", чтобы исправить проблему.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тыс. человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены.

Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

Как сообщалось ранее, сооснователь WhatsApp Брайан Эктон предложил всем своим сотрудникам удалить Facebook.

К тому же акции компании Facebook упали в понедельник, 19 марта, на 8 процентов на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, использовавшей в своих целях личную информацию более чем 50 миллионов пользователей социальной сети. В результате капитал генерального директора и крупного держателя акций Facebook Марка Цукерберга уменьшился более чем на 6 миллиардов долларов США.

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по материалам: AIN