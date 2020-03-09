МЗС Украины создал веб-ресурс в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Об этом информирует сайт МИД.

«В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территорий государств, наиболее пораженных вирусом», - говорится в сообщении.

Соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещены здесь.

Украинцам, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов.



Кроме того, МИД советует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе «ДРУГ» и следить за рекомендациями относительно ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

«В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта - cons_or@mfa.gov.ua», - отмечается в сообщении.

Также в МИД настаивают на необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ и органов охраны здоровья Украины.

https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-u-zvyazku-iz-poshirennyam-u-sviti-koronavirusu-covid-19