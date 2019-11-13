На "112 Украина" стартует новая программа "Не молчи! Социальный проект с Дмитрием Спиваком"

14 ноября состоится первый выпуск нового ток-шоу "Не молчи!". Ведущая проекта - Анастасия Марченко, известная как ведущая студии LIVE на "112 Украина", и общественный деятель Дмитрий Спивак

Вместе с гостями студии в проекте будут обсуждать острые социальные проблемы.

В то время как большинство политических ток-шоу обычно обсуждают только политические заявления, передача "Не молчи!" поставит во главу угла обычных украинцев.

"Неужели то, о чем говорят все эти депутаты, действительно важнее, чем то, что происходит с вами здесь и сейчас? Неужели проблема депутатской неприкосновенности важнее, чем, например, проблема насилия в школах? Неужели вопрос, где будет квартировать Президент - на Банковой или в бывшем музее Ленина - важнее, чем то, что твои соседи устраивают из своей квартиры притон, ночлежку или пункт приема стеклотары, и ты вынужден жить словно посреди цыганского табора? Неужели языковая проблема страшнее, чем то, что мы просто перестали слышать друг друга. Перестали друг друга понимать", - спрашивают авторы передачи.

Героями передачи станут граждане Украины, которые сталкиваются с такими, увы, знакомыми всем житейскими трудностями, как непонимание с соседями и сотрудниками, насилие в семьях, конфликты в школах и ВУЗах, сложности в ЖКХ и т.д.

"Обычно до наших проблем никому нет дела. Но - не сегодня. Сегодня мы поступим по-другому. На этот раз мы помолчим о политике. Мы не скажем ни слова о формуле Штайнмайера. Оставим за скобками все их политические дрязги... А поговорим начистоту о том, что близко вам на самом деле. Глаза в глаза. Ваши истории - наше понимание, наше сочувствие. И наш опыт, чтобы ваше завтра стало лучше, чем вчера", - анонсирует Дмитрий Спивак.