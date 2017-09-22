На Android появился новый вирус, похищающий данные с банковских карт

Злоумышленники могут получить всю информацию с банковской карты

Троян Svpeng проникает в телефон под видом фальшивого Flash-плеера. После активации он запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями, а вместе с ними получает разные возможности. Например, доступ к интерфейсу других приложений и возможность делать скриншоты каждый раз, когда на вирутальной клавиатуре набирается символ, передает РИА Новости.

Самое опасное умение Svpeng - возможность перекрывать окна других программ. Вирус выводит поверх банковского приложения свое фишинговое окно, пользователь вводит данные туда, и вся информация отправляется злоумышленникам.

Также троян назначает себя приложением для sms по умолчанию и получает права совершать звонки, доступ к контактам. Удалить вредоносную программу довольно трудно, передает ТАСС.

По данным "Лаборатории Касперского", общее количество атак этого мобильного трояна пока невелико, большая часть пришлась на Россию (29%), Германию (27%), Турцию (15%), Польшу (6%) и Францию (3%).