На Білоруському радіо почався страйк: на роботу не вийшло понад 20 осіб

До загальнонаціонального страйку в Білорусі приєдналися працівники Білоруського радіо. Сьогодні на роботу не вийшли понад 20 осіб, повідомляє TUT.BY.

Серед охоплених страйком співробітники радіо "Сталіца" і "Білорусь", а також звукорежисери, які обслуговують все станції Білоруського радіо.

Фахівці кажуть, що не вийдуть на роботу до тих пір, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестуючих, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в країні.

Вони пред'являють і інші вимоги. Звернення до влади підписали 23 особи.

Вчора, в понеділок вранці понад 100 співробітників державного білоруського телеканалу "Білорусь 1", вийшли на страйк. Напередодні вони підписали повідомлення, адресоване керівнику компанії з вимогами, ідентичними працівникам радіостанцій.

Нагадаємо, що на тлі масових протестів в Білорусі й міліцейського насильства провідні білоруських державних телеканалів і радіостанцій почали звільнятися. Минулого тижня з роботи пішли вже сім журналістів.

У Білорусі десятий день тривають акції та демонстрації проти результатів виборів президента, переможцем яких ЦВК країни попередньо оголосила Олександра Лукашенка. Його головна опонентка Світлана Тіхановска результати виборів не визнала.

Під час протестів в країні, які почалися незабаром після оголошення перших результатів виборів, відбулися криваві зіткнення з силовиками.

ОМОН застосував проти мітингувальників водомети, світло-шумові гранати й гумові кулі. Тисячі людей були затримані і побиті силовиками, як мінімум п'ять протестантів загинули. Десятки безслідно зникли.За матеріалами Tut.by