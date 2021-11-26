На Банковій показали список ЗМІ, запрошених на пресмарафон із Зеленським

Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров опублікував список ЗМІ, запрошених до участі у завтрашньому пресмарафоні з Володимиром Зеленським. Про це Нікіфоров написав у Facebook.
Він зазначив, що, на його думку, склад учасників вийшов "збалансованим та непростим для президента".
"Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже. Можете переконатись у цьому самі", - написав речник президента.
Нікіфоров опублікував список медіа:
LIGA.net
РБК Україна
24 канал
Свобода слова Савіка Шустера
Українські новини
Інтерфакс-Україна
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНІАН
Укрінформ
ТРК Україна
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радіо Свобода
КП в Україні
Українська правда
Бабель
СТБ
Фокус
Кореспондент
НВ
Інтер
Forbes Україна
ICTV
LB.ua
UA:Перший
BBC
26 листопада Зеленський у прямому ефірі відповість на 30 питань журналістів у рамках тригодинного пресмарафону. Він розпочнеться о 12:00. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента та провідних українських телеканалах.