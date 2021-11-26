На Банковій показали список ЗМІ, запрошених на пресмарафон із Зеленським

Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров опублікував список ЗМІ, запрошених до участі у завтрашньому пресмарафоні з Володимиром Зеленським. Про це Нікіфоров написав у Facebook.

Він зазначив, що, на його думку, склад учасників вийшов "збалансованим та непростим для президента".

"Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже. Можете переконатись у цьому самі", - написав речник президента.

Нікіфоров опублікував список медіа:

LIGA.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс-Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Свобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA:Перший

BBC

26 листопада Зеленський у прямому ефірі відповість на 30 питань журналістів у рамках тригодинного пресмарафону. Він розпочнеться о 12:00. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній Facebook-сторінці Офісу президента та провідних українських телеканалах.