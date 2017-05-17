На блокировку всех российских сайтов потребуется два года - Интернет-ассоциация

Чтобы полностью заблокировать российские сайты в Украине, нужно два года и один миллиард долларов, заявил председатель правления Интернет- ассоциации Украины Александр Федиенко каналу 112 Украина.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства один миллиард долларов", - сказал он.

По его словам, заблокировать сайты возможно.

"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", - объяснил Федиенко. Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти.

"Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый "Китайский золотой щит" - это не проблема сейчас", - заявил Федиенко.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

На "Яндекс" налагаются, в частности, такие ограничения как блокирование активов; ограничение торговых операций; препятствование выведению капиталов за границы Украины; ограничение исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Интернет-провайдерам Украины запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам и сервисам "Яндекса".

Подобные ограничения накладываются на "Мейл.РУ Украина". В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), а также социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Ограничения вводятся на срок в три года.

В санкционный список также внесены "Лаборатория Касперского" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб".

По материалам: 112 Украина