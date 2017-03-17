На Чонгаре открыли вышку: отныне украинские каналы будут доступны в Крыму

В пятницу, 17 марта, в Херсонской области неподалеку от административной границы с оккупированным Россией Крымом состоялось торжественное открытие телекоммуникационной башни. С ее помощью правительство планирует вести трансляцию украинского контента на территории северных районов аннексированного полуострова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

"Завершено строительство 150-метровой башни в селе Чонгар. Сегодня начнется вещание на территорию некоторых районов Херсонской области и Крыму", - сказано в сообщении.

В торжественном мероприятии принимали участие несколько министров и народных депутатов. В частности, в Чонгар приехали народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, министр информационной политики Украины Юрий Стець, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Открытая башня возвышается на 150 метров. С ее помощью можно распространять сигнал на территорию в радиусе 120-130 километров, при этом ее уверенный прием составляет 80 километров. Хороший сигнал будет распространяться на Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, и Джанкойский и Красноперекопский районы Крыма. Также в определенных условиях сигнал можно будет "словить" и в Красногвардейском районе, в северной части Белогорского и Симферопольского районов.

Для трансляции своего сигнала украинские телеканалы и радиостанции должны получить соответствующие лицензии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с недавно построенной телерадиовышки в селе Карачун Хенсонской области "Украинское радио" совместно с крымской радиостанцией Meydan Radiosi начали вещание на территорию аннексированного Крыма.