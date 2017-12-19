На CNN запустили рекламный ролик об Украине

Один из крупнейших американских телеканалов запустил в своем эфире рекламный ролик об Украине.

Об этом сообщает Министерство информационной политики на официальном сайте.

На видео рассказываются основные сведения об Украине, а именно: что это самая большая страна Европы, которая имеет 45 млн населения и 1300 км государственной границы с ЕС.

"CNN смотрит весь мир. Этот ролик по продвижению интересов Украины в мире будет выпускаться в эфир в течение 15-21 декабря. Это прекрасная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса", - рассказал государственный секретарь министерства Артем Биденко.