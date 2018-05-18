На Донбассе попали под обстрел и получили ранения журналисты телеканала "Россия 24"

Два сотрудника телеканала "Россия 24" (ВГТРК) получили контузию, попав под обстрел украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию, поступившую от одного из членов съемочной группы.

"От обстрела под Донецком контузию получил наш звукорежиссер, оператору также, возможно, нужна медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Также корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Александр Сладков сообщил в телеэфире, что один из журналистов частично потерял слух.

"Игорь Уклеин, наш звукооператор, он находится в больнице", - сказал корреспондент, отметив, что в больницу отправят еще одного сотрудника ВГТРК.

Вместе с тем, по его словам, "ребята в нормальном состоянии".