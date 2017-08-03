На Донбассе установят системы блокировки российских телеканалов, - Турчинов

На Донбассе системы, которые позволят блокировать российские телеканалы, установят по всей линии разграничения через несколько месяцев. Об этом в Покровске Донецкой области заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает 06239.com.ua.

"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничения", - заявил Турчинов.

Как ранее сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов выступает за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих и считает, что его структура должна соответствовать стандартам НАТО.