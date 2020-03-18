На канале ICTV допустили ошибку при обращении Зеленского о коронавирусе

Из-за распространения коронавируса в Украине и мире Владимир Зеленский 17 марта обратился к украинцам за границей. Но на одном из телеканалов произошел технический сбой - во время серьезной речи президента стали появляться странные титры, похожие на текстовую озвучку сериала. Новые подробности курьезного инцидента, почему так произошло - в материале Styler.

На странности обратили внимание пользователи сети. Причем, как выяснилось позже, такую оплошность допустил только телеканал ICTV. В эфирах других телеканалов, речь президента была подана без этих субтитров.

"Не знаю что произошло в эфире у канала ICTV, но во время выступления президента что-то пошло не так, как надо", - написал Евгений Галковский в Facebook.

"Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете...", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано, чому не від руки", "Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору", - такие субтитры были наложены на обращение Зеленского.

Обращение Зеленского из-за коронавируса на канале ICTV (скрин: facebook.com/zhgal)

При этом на YouTube-канале телеканала речь Зеленского также была подана без субтитров. Как выяснилось, перед обращением президента в эфире канала транслировался сериал "Нюхач". Поскольку его прервали для обращения Зеленского, произошел технический сбой.

Именно в начале эпизода детективного сериала и выясняли, кто убил Эрику, и зачем Кристиану нужна была лестница.

Впрочем, канал ICTV пока никаких комментариев по поводу инцидента не дает.

Обращение Зеленского из-за коронавируса на канале ICTV