На карті на сайті Олімпіади прибрали кордон між Кримом і материковою Україною

На офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті України прибрали лінію, яка відділяла окупований Крим від материкової частини країни і була такою самою, якими позначають кордони інших країн.

Станом на 23 липня карта має такий вигляд:

Скріншот: olympics.com

22 липня карта у вікні Olympics-Cheer Zone, яке спливає, була така:

Скріншот: olympics.com

У зв'язку з появою на сайті Олімпіади кордону Криму з материковою Україною МЗС України доручало посольствам у Швейцарії та Японії розібратися в ситуації.