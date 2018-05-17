На картах Google дбавили Крымский мост

В поисково-информационной картографической службе Google мост, который незаконно построили из России во временно аннексированный полуостров Крым, изобразили только через два дня после официального открытия.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей в Facebook.

Хотя на картах сооружение уже появилось, проложить маршрут от близлежащих городов России в Керчь путем моста приложение Google Maps не дает возможности.

В то же время другое аналогичное приложение для построения маршрутов "Яндекс.Карты" со дня открытия изобразил мост и покажут загруженность Крымского моста по всей его протяженности.

15 мая российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста в то время, когда сооружение железнодорожной части транспортного перехода еще длится и планируется закончить в 2019 году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве Российской Федерации заявляют, что американским правоохранительным органам необходимо обратить внимание на публикацию американского издания The Washington Examiner о планировании ликвидации Керченского моста.