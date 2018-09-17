На конференции ОБСЕ рассказали о преследовании журналистов в Крыму

На конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве 17 сентября прошла панельная дискуссия, на которой обсудили преследование журналистов в аннексированном Крыму. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент русской службы Радио Свобода.

В частности, во время дискуссии прошла презентация книги Юрия Луканова "Пресс-машина: как Россия уничтожала свободу слова в Крыму" - о преследовании российскими властями журналистов на полуострове, в том числе о деле Николая Семены, которого обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

"Ситуация со свободой слова в Крыму ухудшается с каждым годом. Все начиналось во время оккупации с преследования журналистов. Потом начались серии арестов, обысков и запугиваний активистов, после этого репрессии распространили на блогеров и тех, кто просто публикует социально значимую информацию в социальных сетях. В основном от таких репрессий страдают украинские и крымскотатарские активисты. Плюс к этому мы фиксируем регулярную блокировку работы украинских информационных ресурсов на территории Крыма. Это касается не только интернет сайтов, но и вещания эфирных радиостанций", - рассказала член Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, представители российской делегации ОБСЕ также присутствовали на панельной дискуссии.

На конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения 11 сентября в Варшаве украинская делегация не дала выступить двум российским "представителям" Крыма. Позже, по данным российских СМИ, на конференции смог выступить председатель подконтрольной России болгарской национально- культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Эмине Джеппар выразила мнение, что российские СМИ из аннексированного Крыма, которые принимали участие в ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, "действовали в рамках гибридной войны".

10 сентября в Варшаве открылась ежегодная конференция ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении. Участие в ней принимают около 1,5 тысяч представителей правительств и гражданского общества стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в сфере соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, на мероприятии затрагиваются вопросы свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.