На оккупированный Крым будут вещать 5 украинских телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензии украинским телекомпаниям, которые будут вести трансляции на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

"Победителями конкурса стали: 1 место - Национальная общественная телерадиокомпания ("UА: КРЫМ"); 2 место - Черноморская ТРК; 3 место - ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV); 4 место - ПИИ ООО "Телерадиокомпания "НБМ"; 5 место - ООО "Телеканал "Тонис", - говорится в сообщении.

В целом, на конкурс были поданы семь заявлений, однако телеканалу СТБ и "Правда здесь" было отказано, поскольку они не набрали нужного количества голосов.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, что проведение этого конкурса является дополнительным мероприятием, "чтобы создать дополнительный канал для получения сигнала украинских телеканалов..."

"В дальнейшем мы будем увеличивать количество и телеканалов, и радиостанций для того, чтобы это было плотное эффективное вещание на север Крыма", - рассказал он.

В настоящее время из Чонгара передачи ведут четыре радиостанции: Украинское радио, радио "Мейдан", "Радио Крым. Реалии" и "Херсон FM".

Также для желающих в Крыму есть возможность получать трансляции украинских телеканалов через спутник.