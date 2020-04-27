На порталі "Дія" запрацював кабінет громадянина

Міністерство цифрової трансформації України на порталі "Дія" запустило кабінет громадянина.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram-каналі.

"На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися. Це початок", - заявив він.

Федоров пояснив, що понад 200 реєстрів збирають дані про українців. Раніше кожне міністерство "плодило" новий як інструмент заробляти гроші. І чим більший у них безлад, тим довше і більше можна заробляти. А вартість їх підтримки, за словами міністра, сотні мільйонів. При цьому технічний стан реєстрів жахливий.

Федоров додав, що на сьогодні за кілька тижнів статистика використання цієї можливості така:

ЄДР (реєстр бізнесу): Всього запитів - 89 896 Успішні з даними - 76 032.

Реєстр нерухомого майна: Всього запитів - 285 070 Успішні з даними - 276 373.

Державний земельний кадастр: Всього запитів - 25 516 Успішні з даними - 12 256.

Реєстр посвідчень водія: Всього запитів - 53 432 Успішні з даними - 39 886.

Реєстр свідоцтв про реєстрацію ТЗ: Всього запитів - 113 509 Успішні з даними - 20 076.

Як повідомлялося, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн.

На порталі "Дія" державні послуги зібрані в одному місці, аби зробити процес їх користування зручнішим.