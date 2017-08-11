На телеканале ZIK закрыли проект, который отказался готовить джинсу против Дубневичей, - СМИ

Проект "Остання Інстанція - ZIK" прекращает свою работу. Об этом написал известный журналист, редактор проекта Данило Мокрык на своей странице в Facebook, сообщает "Детектор медіа".

По мнению Мокрыка, одна из причин, по которой руководство канала приняло решение о закрытии проекта - отказ творческого коллектива готовить сюжеты по заказу владельца канала:

"Мы догадывались, куда ветер дует. За все время своего существования "Остання Інстанція" была абсолютно независимым проектом без какого-либо внешнего влияния. Очевидно пришло время превратить ее на проект "пожеланий" инвестора и руководства, - пишет Мокрык в ФБ. - Уже на следующий день (второй день под фактическим руководством Оли [Ольга Мовчан, новый руководитель департамента расследований телеканала ZIK, назначена в июне 2017 года]) через нее пришло пожелание от генерального директора Игоря Туркевича - сделать материал о братьях Дубневичах и корпорации КРТ. На что я ответил, что мы не можем взять в "Останню Інстанцію" эту тему".

По словам журналиста, вскоре руководство канала приняло решение закрыть проект.

Также Мокрык пишет, что к нему неоднократно обращались с просьбой разместить на проекте заказные сюжеты ("джинсу") про Дубневичей, Садового, Матиоса. По его словам, Ольга Мовчан так комментировала это: "Ты же знаешь, что пожелания от руководства все равно будут, потому что так на всех каналах, и так будет и у нас...".

Проект социальных расследований "Остання Інстанція" выходит на телеканале ZIK с марта 2017 года.

Владельцем телеканала ZIK является Петр Дыминский, предприниматель, почетный президент ФК "Карпаты", имеющий, как сообщает Википедия, репутацию львовского "серого кардинала" и "галицкого олигарха", считается самым богатым человеком Западной Украины, но публичной информации о его бизнесе и размерах состояния нет.

Напомним, недавно нардеп, глава Транспортного комитета Ярослав Дубневич обвинил сайт "Нашi грошi" в распространении недостоверной информации.