На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, пов'язані з фірмою "авторитета" Петровського, - Бутусов

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту Дніпра, як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського на чартерах прилітають гості.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку", - нагадує журналіст.

Він підкреслює, що події розгорталися на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників.

"Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно виїхали з аеропорту", - констатує Бутусов.

"Джерела Цензор.НЕТ встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.

"Нарік" виживає за будь-якої влади. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенка, і навіть разом з Порошенком фотографувався у церкві, за публікацію про це мене оштрафували на 357 тисяч гривень.

Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але всі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" Леонід Маслов та Дмитро Круговий.

І тому, на відміну від Корбана, до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровського був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський", - нагадує Бутусов.

За його словами, завдяки зв'язкам з Коломойським тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі. "Авторитет" має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема тих, що займаються землею та оформленням нерухомості.

"Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віцепрезидент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, і вони разом проводять значну частину часу, розв'язують спільні питання, про що теж раніше робив сюжет Ткач.

Тому мене б не здивувало, якби Петровський міг вирішити зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів. Або люди на "Лексусах" з такої поважної фірми діяли самостійно, бо втратили давно край та вважають за можливе по-бандитськи нападати на будь-яку людину будь-де. Цікаво встановити їхні особи.

А чому б ні? Поліція в області та заступник генпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі Президента та партії "Слуга народу" прямі, пару дзвінків - і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу людини, яка вирішує всі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу", - переконаний Бутусов.