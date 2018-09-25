Нападение на журналистку NewsOne: женщине сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения

Правоохранители сообщили о подозрении женщине за нападение на журналистку телеканала NewsOne у здания Генпрокуратуры 17 сентября. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, женщине вручили подозрение по ст 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила Максимец, добавив, что прокуратура будет ходатайствовать о ночном домашнем аресте.

17 сентября, во время акции у здания Генпрокуратуры ее участники забросали съемочную группу канала NewsOne яйцами. При этом неизвестная женщина ударила корреспондентку канала Дарину Билеру рукой по лицу. Позже в полиции сообщили, что задержали подозреваемую.