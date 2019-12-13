Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 26-летняя волонтер Яна Дугарь имеет алиби.

Об этом в Facebook написала народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Основательница батальона медицинской помощи воинам "Госпитальеры" обнародовала в сети фотографию с изображением справки, документирующей пребывания Дугарь на Донбассе в то время, когда произошло убийство журналиста Шеремета в Киеве.

"На фото справка, подтверждающая пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета", - прокомментировала справку Зинкевич.

"Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - пишет нардеп.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Сегодня стало известно, что в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что следствие провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи из 221 камеры видеонаблюдения.

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в выполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минно- взрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.

При этом Коваль заявил, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации.