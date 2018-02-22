National Geographic покажет документальный фильм о катастрофе MH17

Телеканал National Geographic в ближайшее время покажет документальный фильм о катастрофе самолета МН17, который был сбит на востоке Украины.

Это первый эпизод документального сериала "Расследования авиакатастроф" (Air Crash Investigation), сообщает нидерландская газета De Telegraaf. Показ фильма состоится в воскресенье, 4 марта.

Читайте такжеРодственники жертв MH17 выиграли суд в США против Гиркина: $400 миллионов компенсации - СМИ (видео) Создатели фильма имели эксклюзивную возможность пообщаться с представителями Совета безопасности Нидерландов, которые занимаются расследованием катастрофы.

Издание отмечает, что фильм освещает проблемы, с которыми столкнулись следователи во время расследования катастрофы, однако он не ответит на вопрос "кто виноват?".

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно- ракетного комплекса "Бук" российского производства.