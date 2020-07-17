Національна асоціація медіа закликала Раду підтримати законопроєкт про медіа

Національна асоціація медіа, що представляє понад 140 медіаорганізацій з усіх регіонів України, закликає народних депутатів України невідкладно ухвалити в першому читанні проєкт закону No 2693 "Про медіа".

Про це йдеться у заяві Асоціації, яка є у розпорядженні Укрінформу.

"Національне законодавство, яке нині діє, містить норми та правила, що були актуальними для медійного ринку на початку століття. Воно сфокусоване на лінійних формах споживання контенту та таких технологіях, як аналогове наземне мовлення, які вже не є домінуючими. Законодавство не помічає і не встановлює навіть мінімального регулювання онлайн-медіа. За даними опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р.", основним джерелом інформації для українців є вже не телебачення, а новинні сайти та соціальні мережі. А диджитал медіареклама, відповідно до оцінки Всеукраїнської рекламної коаліції, у 2019 році перевищила сукупний обсяг радіореклами та реклами в пресі", - вважають в Асоціації.

Там наполягають, що чинне регулювання не дозволяє телеканалам та радіостанціям бути гнучкими в програмуванні, штучно обмежує їхню можливість конкурувати з іншими виробниками контенту. "Воно не створює умов для нормального функціонування ринку аудіовізуальних медіа після завершення переходу на цифрове мовлення, адже не містить жодних вимог щодо діяльності провайдерів послуг зв'язку".

В Асоціації нагадують, що Україна взяла на себе зобов'язання, відповідно до Угоди про асоціацію, адаптувати медійне законодавство до стандартів Європейського союзу, та не може виконати це вже майже десятиріччя.

Національна асоціація медіа вважає проєкт Закону No 2693 "Про медіа" реальною можливістю провести медійну реформу, якої давно потребує ринок.

"Сучасне ефективне збалансоване законодавство - одна з ключових умов розвитку ринку українських медіа. Воно має визначити єдині базові стандарти якості контенту, що захищатимуть аудиторію, встановити достатні обов'язки для всіх гравців на ринку та надати державні важелі для мінімально необхідного регулювання", - наголошують в Асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт No2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт No2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (No2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Незалежна медійна рада закликала парламент ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні і після доопрацювання підтримати його в цілому вже цього року.