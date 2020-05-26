Нацрада попросила телемовників пояснити мовну політику

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до телемовників з проханням пояснити редакційну політику щодо виконання мовного законодавства.

Про це інформує пресслужба Нацради.

Як ідеться у зверненні, останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається в мінімальному процентному співвідношенні.

Представники регулятора відзначили, що стурбовані такою ситуацією і бачать потенційний ризик порушення діючих норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набуття чинності окремих положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський, коментуючи питання мовних квотна телебаченні і радіо, сказав, що "з квотами треба навести порядок". Однак мовне питання в Україні голова держави визнав надуманим.