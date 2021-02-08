Нацрада продовжить стежити за підсанкційними каналами Медведчука

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення і надалі стежитиме за трьома телеканалами, які було заблоковано через санкції проти їх власника, народного депутата Тараса Козака.

Про це, передає Укрінформ, заявив перший заступник голови Нацради з питань телебачення Валентин Коваль в ефірі каналу "Україна 24" .

"Цього тижня буде чергове засідання, на якому ми розглядатимемо порушення, які були у цих каналів протягом останнього часу, і будемо розглядати порушення всіх каналів. Ми не вважаємо, що припинення їх мовлення призведе до того, що ми забудемо про них. Ми продовжимо стежити за тим, що вони роблять. Тільки за 2020 рік було понад 20 санкцій проти цих трьох каналів", - сказав Коваль.

При цьому він підкреслив, що йдеться не про порушення свободи слова, а про національні інтереси держави. "По-перше, питання свободи слова, яке постійно намагаються порушувати, - це не головне питання в цій ситуації. Коли ми говоримо про свободу слова, то забуваємо, що це інструмент для доказу своєї думки. У цьому випадку у нас була ситуація, коли три досить сильних телеканали висловлювали позицію, яка вкрай відрізняється від точки зору тих, хто вважає Україну самостійною державою. Дуже відрізняється від думки тих, хто думає, що Україна повинна мати свою точку зору на те, що відбувається на її території територіях поруч з нами", - зазначив Коваль.

Водночас перший заступник голови Нацради нагадав, що ліцензії трьох телеканалів припинені на п'ять років. "Це наслідок того, що припинена будь- яка економічна діяльність людини, яка є кінцевим бенефіціаром, пана Козака. Ми маємо не спробу щось зробити зі свободою слова, а спробу боротися з людиною, проти якої у СБУ і РНБО є достатньо причин припинити будь-яку діяльність. Це рішення зачепило канали лише тому, що вони є частиною його активності", - пояснив він.