Нацрада з телерадіомовлення перевірить "112 Україна" на предмет дотримання законодавства про мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе ще одну позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" (Київ, телеканал "112 Україна") за озвучені в ефірі телеканалу твердження про "громадянську війну" в Україні.

Як наголошується в повідомленні, розміщеному на сайті регулятора у четвер, під час трансляції 27 липня 2020 року передачі "Прайм" (з 17:19 до 18:00) звучали висловлювання, які мають ознаки порушення українського законодавства у сфері медіа (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а також порушення зобов'язань телерадіоорганізації щодо дотримання законодавства України та поширення об'єктивної інформації). Передачу повторно транслювали також 28 червня (з 3:16 до 3:57).

Серед виголошених гостем передачі народним депутатом України II-VII скликань Петром Симоненком сентенцій були, зокрема, і заяви про те, що в Україні йде "громадянська війна", що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин, і тоді війна закінчиться" тощо.

У Нацраді наголошують, що ведучі телепрограми на такі висловлювання гостя програми не реагували.

Члени Національної ради, розглянувши результати моніторингу мовлення компанії за ці дні, одноголосно проголосували за призначення позапланової перевірки, яка має встановити, чи порушив телеканал "112 Україна" діючі норми українського законодавства.

