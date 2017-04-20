Нацсовет аннулировал лицензию канала Савика Шустера

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

"20 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала, который прекратил вещание 1 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря 2016 телеканал 3S.tv Савика Шустера официально сообщил о прекращении своей деятельности по 1 января 2017 из-за финансовых трудностей.