Нацсовет через суд просит аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) через суд просит аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Сообщается, что суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

"Ранее в суд поступили иски от ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмены решения Нацсовета о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины Об информации", - говорится в сообщении.

В это время, ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

Как сообщало РБК-Украина, Нацсовет объявил предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

Кроме этого, Нацсовет внепланово проверяла компании, которые ведут вещание в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112".