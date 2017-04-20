Нацсовет добавил в "Перечень иностранных программ" три новых иностранных телеканала

Нацсовет добавил в "Перечень иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в сетях провайдеров в Украине" три новых иностранных телеканала:
Sea TV (языки - русский и английский),
Fight Channel World HD (язык - английский),
Tele 5 (язык - польский).
После внесенных изменений "Перечень иностранных программ" насчитывает 161 иностранный телеканал, в том числе четыре - российские.
Ранее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию российского телеканала с аннулированной латвийской лицензией Multimania TV.