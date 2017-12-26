Нацсовет хочет ввести новые нормы по квотам на телевидении

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщает, что средний показатель фактической доли украинского языка на телевидении составляет 86%. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.

Первая волна мониторинга телеэфира охватила 36 телеканалов и заняла почти 6 недель.

"Специалисты Нацсовета просмотрели более 6 тыс. часов телевизионного эфира. Мониторинг 210 региональных и местных телеканалов до сих пор продолжается, поскольку общий объем эфира, который необходимо проанализировать, составляет 19 тыс. часов", - сообщил председатель Юрий Артеменко, добавив, что законодательство требует проводить не суточные, как в случае с радиоэфиром, а недельные мониторинги телеканалов по выполнению языковых квот.

Отмечается, что этот процент учитывает украиноязычные передачи и фильмы, которые полностью озвучены или дублированы государственным языком, в том числе фрагменты, закадровый текст, реклама, анонсы, а также билингвальные передачи, в которых ведущие общались на украинском и русском языках.

При этом формальный показатель выполнения требований законодательства в первый год действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98% - так, по словам председателя Нацсовета Артеменко, в течение переходного периода все передачи, созданные каналом на любом языке, считаются национальным продуктом и засчитываются как входящие в языковые квоты.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, в ходе следующей волны показатель по итогам мониторинга будет учитывать лишь передачи, которые на 100% выполнены на государственном языке.

В Нацсовете отмечают, что благодаря переходному периоду, который предусмотрен законом о языковых квотах на телевидении, в эфире украинских телеканалов появилось больше собственных передач и национального продукта вообще.

Также Артеменко отметил, что планируется внедрить для детских и спутниковых каналов другие нормы, например, если есть не менее 25% украинского производства, то это считается выполнением квот - соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и уже обсуждается в комитете свободы слова и информации.

Название телеканала Доля украинского языка согласно законодательству в переходной период Фактическая доля украинского языка Громадське ТБ 100% 100% Еспресо 100% 100% 5 канал 100% 99% News One 100% 97% 24 100% 97% Прямий 100% 96% Zik 100% 95% 112 100% 79% UA:Перший 100% 100% ICTV 100% 74% 1+1 94% 83% Интер 89% 37% НТН 87% 75% Украина 83% 66% Новий канал 100% 100% 2+2 100% 94% СТБ 91% 90% М1 100% 100%

Как сообщали Українські Новини, Нацсовет оштрафовал "Радио-Эра" за недостаточное количество украиноязычных песен в эфире.

Ранее доля украинских песен на радио достигла 45%.