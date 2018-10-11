Нацсовет назначил каналу NewsOne внеплановую проверку из-за смены собственников

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne), чтобы проверить информацию о структуре его собственности. Такое решение было принято 11 октября, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Как отметил глава Национального совета, из открытых источников стало известно, что в августе управление телеканалом было передано юристу Андрею Портнову. Также было обнародовано интервью Портнова, который подтвердил этот факт. Согласно закону "О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензии должна подать соответствующее заявление в Национальный совет. Это время прошло, а никаких документов в Национальный совет так и не поступило, отмечает Нацсовет.

"Мы хотим выяснить обстоятельства произошедшего и действуем в соответствии с действующим законодательством", - пояснил член Национального совета Сергей Костинский.

Напомним, Верховная Рада предлагает ввести санкции для каналов "NewsOne" и "112 Украина".

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Мураев объявил, что телеканал NewsOne продан человеку Медведчука.

Также мы писали о том, что Портнов объявил о расторжении договора об управлении NewsOne.