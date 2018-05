Нацсовет назначил внеплановую проверку "Интера" из-за концерта к 9 Мая

Сегодня, 11 мая, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" после концерта "Победа. Одна на всех".

Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, несколько граждан Украины и Киевская городская организация "Украинской Галицкой партии" обратились к Нацсовету с жалобами на канал.

Большинство интернет-пользователей возмутил фрагмент концерта к 9 мая на телеканале "Интер". Мы же нашли тех, кому он действительно понравился.

В СБУ считают, что в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельныах аспекты исторического развития Украины и дискредитации современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности. Другие недовольные концертом отмечают, что упомянутый контент разжигает рознь и призывает к подрыву целостности государства.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что мониторинг зафиксировал признаки нарушения закона. Госорган назначил внеплановую выездную проверку, во время которой будет установлено, какие именно нормы законодательства нарушены.

Напомним, фрагмент концерта ко Дню победы 9 Мая телеканала "Интер" вызвал критику из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Представители Нацкорпуса 9 мая провели акцию у здания телеканала "Интер". Они требовали, чтобы из вечернего концерта были изъяты пропагандистские заявления.

Поехали активисты туда через концерт, посвященный 9 мая. Накануне пикетировали само здание телеканала с требованием вырезать фрагменты со скандальными высказываниями ведущих об украинских героях, но концерт вышел в эфир в полном объеме.