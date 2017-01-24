Нацсовет не продлил лицензию каналам группы 112

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 24 января, в очередной раз отказал региональным компаниям, вещающим в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5 с эмблемой 112 Украина - Ариадна ТВ, Лидер ТВ, Партнер ТВ, ТВ Выбор, Новый формат ТВ - в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания.

По словам заместителя председателя Национального совета Ульяны Фещук, эти вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они полностью совпадали с программной концепцией телеканала 112 Украина по спутниковой лицензии. Однако такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей, которые они получили на конкурсе.

Вчера сообщалось, что Нацсовет не доверяет информации о бенефициарах Радио Вести.