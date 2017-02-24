Нацсовет не продлил лицензию харьковскому "Радио Вести"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер", (Харьков, вещает под логотипом "Радио Вести"), соответствующее решение регулятор принял сегодня, 23 февраля.

Ранее Нацсовет уже принял в отношении вещателя два решения о наложении санкций.

Утром 23 февраля Харьковский окружной административный суд запретил Нацсовету по вопросам телерадиовещания рассматривать заявление ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер" о продлении ему срока действия лицензии, запретил регулятору объявлять конкурс на данную частоту до вступления решения по данному делу в законную силу. Однако в Нацсовете заявили, что данное решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку не было опубликовано в реестре судебных решений.

Нацсовет сегодня также перенес рассмотрение вопроса о продлении лицензии ООО "ТРК "Дивосвит" (Киев, вещает под логотипом "Радио Вести") на вечер 24 февраля.

Ранее в Нацсовете заявили, что не выдадут лицензию "Радио Вести" до окончания проверки бенефициаров. По материалам: Интерфакс-Украина