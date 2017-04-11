Нацсовет оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 10 радиостанций за несоблюдение квот на украиноязычный контент в эфире. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета на своей странице в Facebook.

За нарушение закона о квотах на передачи на украинском языке оштрафованы "Радио Вести", радио "Глас" (Одесса) и радио 104.FM (Мариуполь).

За несоблюдение квот на песни на украинском языке оштрафованы 7 радиостанций.

Самый большой штраф начислен радиостанции KISS FM - 215 600 гривен. "Радио Шансон" оштрафовано на 125 726 гривен.

Общая сумма штрафов составила 579 тысяч 390 гривен.

Отмечается, что радиостанции платят штраф в сумме 5% от лицензионного сбора.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект No5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". За документ проголосовали 244 парламентария.