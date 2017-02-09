Нацсовет оштрафовал ряд радиостанций за несоблюдение квоты на украинские песни

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания оштрафовал ряд известных радиостанций за несоблюдение квоты на трансляцию украинских песен и ведения программ на государственном языке, сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год - 35%.

"На общенациональных и региональных вещателей наложены штрафы за несоблюдение квоты трансляции украинских песен и ведения программ на государственном языке", -отмечается в сообщении.

"Штраф наложен в размере 5% суммы лицензионного сбора", - сообщил Нацсовет. По данным ведомства, общая сумма штрафов составила более 500 тысяч гривен.

Ранее более полусотни украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Украинские музыканты заявили, что считают такое решение Рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе". Партия "Оппозиционный блок" обратилась к Верховной раде с просьбой отменить закон.