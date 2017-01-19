Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "СТБ"

Национальный совет по вопросам телевидении\ и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "СТБ" в связи с показом программы "Битва экстрасенсов" российского производства с участием российских военных, воевавших на стороне так называемых "ДНР/ЛНР" на Донбассе.

Такое решение регулятор принял в четверг, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось вечером 15 января 2017 года телеканал "СТБ", принадлежащий украинскому бизнесмену и меценату Виктору Пинчуку, показал в эфире программу с участием лиц в военной форме - предположительно российских военных и представителей так называемой "ДНР", которые воюют против украинской армии на Донбассе. Этот эфир вызвал возмущение у общественности страны.

Глава правления ПАО "Международный Медиа Центр-СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ программы и сообщил об увольнении сотрудников телеканала, допустивших ее выход в эфир.

"Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям", - отметил он.