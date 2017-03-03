Нацсовет по телерадиовещанию не продлил киевскую лицензию "Радио Вести"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на вещание ООО "ТРК "ДИВОСВИТ" (Киев, вещает под логотипом "Радио Вести"), срок которой истек в феврале 2017 года.

Соответствующее решение в пятницу, 3 марта, принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает Интерфакс-Украина.

У Радио Вести было четыре предупреждения от регулятора

Как отмечается, срок лицензии радиостанции истек в феврале 2017 года.

По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, в случае, если лицензиат нарушал условия выдачи лицензии, регулятор имеет право не продлевать ее действие.

"Я хочу напомнить, что у компании есть четыре действующих предупреждения. Одно из них было наложено из-за прямой речи в эфире представителей боевиков в Донецке, в которой были прямые призывы к сепаратизму. Второе предупрежденные было за препятствование законной деятельности Нацсовета, в виде непредоставления радиостанцией записи эфира и других фактов. Кроме того, было предупреждение за присутствие в эфире Татьяны Монтян, речь которой оскорбляла честь и достоинство, и не была прекращена журналистом", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет решил проверить Радио Вести из-за оскорблений сторонницы Кремля Монтян в адрес героев Революции Достоинства.