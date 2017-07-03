Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал 123 телерадиокомпании

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 123 украинские телерадиокомпании, которые не предоставили регулятору информацию о своих конечных бенефециарах в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет УНИАН.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующее решение члены Нацсовета приняли на заседании 29 июня.

"Национальный совет применил к 123 лицензиатам штрафную санкцию за непредоставление или несвоевременное предоставление регуляторному органу информации о структуре собственности. Общая сумма штрафов составляет около 350 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Минимальная сумма штрафа составила 0,14 грн, максимальная - 69,543 тыс. грн.

Штраф за нежелание телерадиокомпаний раскрывать своих конечных бенефициаров составляет 5% от стоимости лицензии.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону "О телевидении и радиовещании", все украинские телерадиокомпании должны ежегодно до 31 марта подавать Нацсовету полные сведения о структуре собственности по состоянию на 31 декабря отчетного года.