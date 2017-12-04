Нацсовет по телерадиовещанию требует больше полномочий

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания хотят увеличить свои полномочия, чтобы адекватно реагировать на неоднозначные заявления в СМИ. Об этом сказано в сообщении на сайте Нацсовета.

"В связи с ситуацией, вызванной высказываниями в прямом эфире владельца канала NewsOne, Национальный совет полностью поддерживает слова президента Украины о недопустимости "подыгрыванию российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Национальный совет последовательно отстаивает позиции соблюдения принципов свободы слова и журналистских стандартов и считает, что блокирование работы отечественных медиа и любые другие препятствия деятельности законопослушных СМИ в Украине являются недопустимыми.

"В то же время в условиях информационной агрессии, оккупации отдельных территорий Украины и вооруженной борьбы за независимость, государственный суверенитет и информационные ресурсы в стране должны быть более ответственными, а регуляторный орган должен иметь эффективные механизмы реагирования на вызовы, которые возникают в медийной сфере", - сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что для того, чтобы действия регуляторного органа были адекватны современным угрозам, полномочия Национального совета должны быть усилены. Это позволит оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, которая отрицает территориальную целостность Украины или подвергает сомнению такие выдающиеся события, как Революция достоинства.

Вечером 3 декабря 2017 года члены партии Братство и других националистических организаций заблокировали при помощи мешков с песком и колючей проволоки офис телеканала NewsOne, принадлежащий Евгению Мураеву. Они требуют от руководства канала извиниться перед участниками Майдана и АТО, а также "сменить свою пророссийскую ориентацию".

Телеканал обратился к президенту и главе МВД с призывом взять ситуацию под свой контроль, а первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что блокировать телеканал "можно только пультом телезрителя".