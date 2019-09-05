Нацсовет по ТВ единогласно одобрил иск в суд о закрытии NewsOne

Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил подать иск в суд с требованием лишить лицензии и закрыть телеканал NewsOne. Как сообщает сам телеканал, члены Нацсовета проголосовали за это единогласно.

"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Нацсовет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение. Первый пункт решения мы немного переформулировали. Теперь он звучит так: "Признать разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ТОВ "Новини 24 години" в период с 06.06.2019 по 08.07.2019", - сказала исполняющая обязанности главы регулятора Ольга Герасимюк.

Телеканал обвинили в нарушении абзацов 3 и 4 ч.2 ст.6 закона "О телевидении и радиовещании", ч.1 ст.28 закона "Об информации", а также в том, что он не устранил свои нарушения, которые Нацсовет зафиксировал в решении от 7 февраля и распоряжении от 12 февраля.

Как сообщали "Вести", ранее в Нацсовете утверждали, что канал "называл украинцев фашистами". Отметим, что генпродюсера NewsOne летом внесли в базу скандального сайта "Миротворец".

