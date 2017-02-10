Нацсовет по ТВ: Канал National Geographic будет транслироваться на украинском языке

Передачи телеканала National Geographic будут доступными зрителю и на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также, Нацсовет по ТВ внес изменения в перечень иностранных программ и пополнил его двумя итальянскими программами "Novela TV и Water Planet" и двумя латвийскими телеканалами "Sport 1 (Baltic)" и "Sport 2 (Baltic)".

В частности, "Novela TV" будет предлагать зрителям просмотр фильмов, "Water Planet" - познавательные программы, "Sport 1 (Baltic)" и "Sport 2 (Baltic)" - спортивные передачи.

Отмечается, что везде отсутствуют передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрация которых запрещена на территории Украины, а также реклама.

Ранее сообщалось, что Нацсовет по ТВ оштрафовал ряд известных радиостанций за несоблюдение квоты на трансляцию украинских песен и ведения программ на государственном языке.