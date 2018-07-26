Нацсовет по ТВ: отключение аналога могут отсрочить на месяц

Нацсовет по телерадиовещанию подтвердил сроки по отключению аналогового вещания с 1 августа в Киевской и Кировоградской областях, а с 1 сентября - по всей Украине, кроме зоны АТО и части приграничных территорий. Об этом сообщили представители ведомства.

"Всё идёт по плану", - сказал ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.

Тем не менее, он отметил, что если во время тестового отключения в Киевской и Кировоградской областях будут обнаружены проблемы, например, серьезнач нехватка приставок, - сроки отключения по всей Украине могут быть сдвинуты примерно на месяц, но не больше.

В аналоге остаются вещать общественное вещание, региональные, а также местные вещатели, которые не имеют цифровой лицензии. Есть также территории, где аналоговое телевидение продолжит развиваться. "Аналоговое вещание полностью остается во всех регионах с особым режимом вещания: Донецкая область, Луганская область, север Сумской области, север Черниговской области и Харьковской и юг Херсонской области", - рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Отключение произойдет в неведении того, сколько точно на руках у населения есть специальных приставок для приема цифры (Т2). В Нацсовете не имеют подсчетов, сколько малообеспеченных семей будут нуждаться в помощи государства.

"Минсоцполитики должно было посчитать, но мы так ничего и не получили", - рассказал Ильяшенко.

В Нацсовете отмечают, что вопросами помощи малообеспеченным семьям должен заниматься Кабмин, а они, в свою очередь, будут обращаться к руководству областей и районов, что бы какая-то помощь выделялась на местном уровне.

"По нашей информации украинцы уже купили 3 млн приставок. Ещё должны купить примерно 2 млн", - отметил Ильяшенко.