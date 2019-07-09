Нацсовет по ТВ проведет внеплановую проверку канала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеплановом заседании во вторник решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1". Как отметили замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Интерфакс-Украина".

Нацсовет по телерадиовещанию поддерживает призыв Службы безопасности Украина инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды - это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - подчеркнул Костинский.

В то же время, он отметил, что к его большому сожалению, действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

По словам Костинского, "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", - отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

В Нацсовете утверждают, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с планами украинского телеканала NewsOne устроить телемост с российским телеканалом.

Ранее в телепрограмме "Вести недели" на канале "Россия 1" было анонсировано на 12 июля телемост с каналом NewsOne "Надо поговорить".

В свою очередь руководитель СБУ инициировал проведение заседания СНБО в связи с возможным телемостом между украинским и российским телеканалам.

Из-за прямых угроз физической расправы в адрес журналистов канала NewsOne и их семей телемарафон "Надо поговорить" отменили.