Нацсовет по ТВ займется СТБ из-за передачи с участием военных РФ

Регулятор на своем заседании 19 января рассмотрит вопрос трансляции каналом скандального выпуска российской программы и примет соответствующее решение.
Нацсовет рассмотрит трансляцию российской передачи в эфире канала СТБ liga.net
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 19 января 2017 года рассмотрит вопрос трансляции телеканалом СТБ выпуска российской передачи "Битва экстрасенсов", в котором участвовал якобы воевавший в Украине военный РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
"Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ передачи "Битва экстрасенсов" производства канала ТНТ, в которой принимали участие российские военные", - говорится в сообщении.
По факту трансляции передачи соответствующим подразделениям регулятора было поручено провести мониторинг и запись программы, чтобы рассмотреть эти материалы на заседании. При этом в сообщении подчеркивается, что эфир СТБ уже записан.
Также в Нацсовете отметили, что на трансляцию передачи активно отреагировала зрительская аудитория и медиасообщество, которые выразили свое возмущение и призвали регулятора к адекватному реагированию.
"На очередном заседании Национальный совет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 15 января в эфире телеканала СТБ вышла серия программы "Битва экстрасенсов" российского производства, в которой принимали участие российские военные. Один из них сказал, что "служил в Украине". Его имя не называется.
Глава правления СТБ Владимир Бородянский позже извинился за трансляцию и заверил, что показ программы прекращен, а сотрудники, которые допустили ее выход в эфир, будут уволены.
Liga.net Украина
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