Нацсовет продлил на год запрет на ретрансляцию в Украине канала RTVI

В эфире канала RTVI транслировались фильмы с участием актеров, внесенных в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, а также демонстрировались передачи с разжиганием вражды, оправдыванием военной агрессии РФ против Украины и оккупации отдельных территорий Украинского государства, сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 марта продлил запрет на ретрансляцию в Украине канала RTVI, зарегистрированного в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацсовете напомнили, что 6 сентября 2018 года была ограничена ретнарсляция канала из-за нарушений ч.2 ст. 6, ст. 42 закона Украины "О телевидении и радиовещании", ч.1 ст. 28 закона Украины "Об информации", ст. 15-1 закона Украины "О кинематографии".

Член Нацсовета Сергей Костинский отмечал, что во время мониторинга была зафиксирована трансляция каналом фильмов с участием российских актеров, которые внесены Министерством культуры в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, а также передач, в которых "разжигается вражда", оправдывается военная агрессия против Украины и оккупация отдельных территорий украинского государства.

С 4 по 24 февраля 2019 года был проведен повторный мониторинг, но выяснилось, что компания не привела деятельность в соответствие с нормами украинского законодательства, сообщил Костинский.

"У регулятора есть основания для приостановления ретрансляции этой программной услуги, поскольку ее правообладатель не придерживается национального законодательства страны, на территории которой осуществляется такая ретрансляция. Национальный совет признал, что содержание RTVI не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и принял решение внести изменения в перечень разрешенных для ретрансляции программ, продлив срок временного прекращения ретрансляции телеканала RTVI на территории Украины на один год (до 07 марта 2020 года)", - сообщили в пресс-службе.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в Украине запретили ряд российской телепродукции. В частности, в январе 2017 года запретили трансляции телеканала "Дождь".