Нацсовет проверит "Интер" и "СТБ" за новогодние эфиры

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалов "Интер" и СТБ.

Такое решение принято на заседании Нацсовета 11 января на основании мониторинга новогодних эфиров, в которых были фильмы с участием артистов, что входят в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мониторинг зафиксировал демонстрации на "Интере" двух фильмов - "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" - с участием актеров Табакова и Талызиной. Есть признаки нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко.

Председатель Нацсовета добавил, что подобная ситуация возникла и с телеканалом "СТБ", который демонстрировал фильмы "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова. Читайте также: Нацсовет внепланово проверит "Русское Радио"

Мониторинг вещания телеканала "Интер" проводился 30, 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года. Внеплановая проверка назначена по лицензии на многоканальное цифровое вещание в сети МХ-1 на обращение Службы безопасности Украины, а также гражданина Ковбика.

Мониторинг телеканала "СТБ" проводился 15, 17 - 19, 22, 29, 31 декабря 2017 г. и 1 января 2018 г. Внеплановая проверка назначена по лицензии на многоканальное цифровое вещание в сети МХ-2 на обращение Службы безопасности Украины и граждан Ковбика и Корнеева.

Фамилии актеров Олега Табакова, Валентины Талызиной, Натальи Варлей и Александра Михайлова внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном на веб-сайте Министерства культуры Украины.