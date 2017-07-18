Нацсовет: Украинское радио вещает в Донецке и Ростове-на-Дону

По информации Нацсовета, украинское радио работает в Донецке, Горловке, Дебальцево, Кадиевке и Ростове-на-Дону

Первый канал украинского радио начал вещание на всю территорию Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"Мы имеем подтвержденную информацию, что украинское радио стабильно работает в таких городах, как Донецк, Горловка, Дебальцево и Кадиевке. Ночью сигнал есть даже в Ростове-на-Дону. Лучше радиостанцию ​​слышно в автомобилях ", - отметил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Общая потенциальная аудитория радиостанции на частоте 873 кГц, по теоретическим подсчетам, составляет более 12 млн слушателей.