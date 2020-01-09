Нацсовет внепланово проверит телеканал "Прямой" из-за оскорбления президента

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Как сообщает "Укринформ со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Нацсовета Ольгу Герасимюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания", - сказала Герасимюк.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, вопрос довольно политический, поскольку касается личности президента Украины.

"Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Национальный совет по обращению заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже дальше сам заявитель обращался в суд", - сказал Костинский.

В то же время Герасимюк отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.

"Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах", - подчеркнула Герасимюк.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за обнаруженных признаков нарушения украинского законодательства.

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